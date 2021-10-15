Вашингтон, 15 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Участие американской стороны в консультациях по Афганистану в московском формате чисто теоретически возможно, сообщил 15 октября официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Кремль

Прайс «Мы взяли на заметку грядущую сессию в Москве, но мы не можем подтвердить каких-либо встреч или участия с нашей стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявили, что в Москву едет делегация на переговоры по Афганистану — по предложению российского руководства.