Москва, 15 октября 2021, 21:49 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 39 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 15 октября официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Также за неделю было зафиксировано 17 беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Сообщается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы два раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.