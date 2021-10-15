Москва, , 21:49 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 39 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 15 октября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Американский самолет-разведчик U-2 Arabsgate.com

Также за неделю было зафиксировано 17 беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы два раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.