Элиста, 15 октября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело о взятке, фигурантом которого стал бывший сотрудник республиканского УФСИН России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следователи полагают, что в период с апреля по октябрь 2020 года старший инспектор отдела безопасности исправительной колонии № 1 получил от осуждённого 20 тыс. рублей. За это коррупционер обещал заключённому покровительство в период отбывания наказания. Деньги были перечислены злоумышленнику с помощью онлайн-переводов.

Расследование уголовного дела продолжается.