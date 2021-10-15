Москва, 15 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Два миллиона человек приняли участие во Всероссийской переписи населения на портале госуслуг менее чем за сутки. Об этом сообщили вечером 15 октября в пресс-службе Минцифры.

Digital.gov.ru Госуслуги

Всеобщая перепись населения проходит на основной части территории России с 15 октября по 14 ноября. В отдалённых и труднодоступных регионах страны перепись продлится до 20 декабря.

Читайте также: В России стартовала перепись населения

В 2021 году перепись населения впервые проводится также в онлайн-формате. ранее в Минцифры сообщили, что заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, имеющих подтвержденную или стандартную учётную запись на портале госуслуг.

Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи. Для этого им нужно иметь учётную запись иностранного гражданина на госуслугах с подтверждённым СНИЛС.

Читайте также:Что нужно знать о Всероссийской переписи населения — фоторепортаж