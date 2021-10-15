Лондон, 15 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В ходе расследования убийства депутата британского парламента задержан выходец из Сомали, сообщает 15 октября Daily Telegraph со ссылкой на источники в органах безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

По мнению следователей, 25-летний сомалийский беженец нанёс депутату Дэвиду Эмессу несколько ножевых ранений во время встреча политика с избирателями.

По словам очевидцев, при задержании он сопротивления не оказывал.

Мотив его действий пока неизвестен.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в церкви в одном из городов Эссекса депутат Эмесс получил несколько ударов ножом во время встречи с избирателями. Позднее он умер в больнице.