Лагань, Калмыкия, 15 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Хлопок бытового газа произошёл в Лагани (Республика Калмыкия). Об этом сообщает администрация муниципального образования 15 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в квартире

Сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в доме на улице Баташова поступило в экстренные службы примерно в 16:50 мск. К месту происшествия прибыл личный состав пожарной части. На месте был обнаружен пострадавший. Пациент госпитализирован.

Состояние пациента врачи оценивают как средней тяжести. Мужчина получил ожоги. Калмыцкие медики ведут консультации с Астраханским ожоговым центром.