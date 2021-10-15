Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Фильм ужасов «Хэллоуин убивает» в первый день показов собрал в США $4,85 млн. Об этом 15 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из х∕ф «Хэллоуин». Реж. Дэвид Гордон Грин. 2018. США В маске

Вечером 14 октября 2021 года картину показали в 2950 кинотеатрах страны. Издание отметило, что фильм с «взрослым» рейтингом R (дети до 17 лет не допускаются на сеансы без родителей) обошёл такую картину с рейтингом PG-13 (детям до 13 лет смотреть фильм не рекомендуется), как «Тихое место 2» ($4,8 млн). Он также выступил лучше хоррора «Кэндимен» ($1,9 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что действие последней картины трилогии «Хэллоуин» режиссёра Дэвида Гордона Грина не начнётся сразу же после событий, которые будут показаны в фильме «Хэллоуин убивает». Об этом кинематографист сообщил во время выступления в подкасте Reel Blend.