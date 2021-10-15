Прага, 15 октября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Формировать правительство Чехии её действующий премьер-министр Андрей Бабиш не будет, заявил он 15 октября в интервью «Частота-1».

David Sedlecký Андрей Бабиш

Он пояснил, что если президент республики Милош Земан предложит ему формировать правительство, он откажется. Бабиш пояснил, что власть будет передана новой правительственной коалиции, а его политическое движение («Акция недовольных граждан») уйдёт в оппозицию.

Напомним, в первой декаде октябре в Чехии прошли парламентские выборы, и движение АНО оказалось на втором месте. Когда пришло время формирования правительства, решение о котором принимает президент, Земан попал в больницу.

Новое правительство, возможно, Земан поручит формировать Петру Фиалу, возглавляющему победившую на выборах Гражданскую демократическую партию.