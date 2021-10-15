Сыктывкар, 15 октября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Жителя Сыктывкара оштрафовали за пост в соцсети, оскорбивший правоохранителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судов Коми.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

«При рассмотрении дела установлено, что текст содержит оскорбительную характеристику социальной группы, выделенной по признаку профессиональной деятельности — сотрудники полиции РФ», — сообщили в ведомстве.

Постановлением Сыктывкарского городского суда сыктывкарец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 10 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Ингушетии разыскивают за оскорбительный отзыв в соцсети о Дне Победы.