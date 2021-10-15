Элиста, 15 октября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали заместитель начальника УФСИН России по РК и заместитель начальника колонии — начальник центра ФКУ «Колония-поселение № 3 УФСИН России по Республике Калмыкия». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 октября.

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Следователи полагают, что с октября 2019 года по декабрь 2020 года подследственные, сговорившись, реализовали мясную продукцию, полученную в рамках госконтракта. При этом членам комиссии по приёмке продовольствия под видом говядины первой категории была представлена продукция сомнительного качества, однако акт приёма-передачи был подписан. Тем самым злоумышленники похитили более 1 млн рублей.

Заместитель начальника УФСИН России по Республике Калмыкия задержан, решается вопрос об аресте. Заместитель начальника колонии находится под домашним арестом в рамках расследования другого уголовного дела.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.