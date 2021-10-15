Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Палата представителей Техаса одобрила законопроект, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных мероприятиях, сообщает 15 октября Reuters.

Трансгендеры в большом спорте Цитата из видео на YouTube

Отметим, что республиканцы усердно продвигали данный проект вопреки тому, что три предыдущие попытки одобрить его провалились. Если закон подпишет губернатор Грег Эбботт, то Техас присоединится к семи другим штатам, принявшим подобные законы в этом году.

Напоним, что ранее в рамках национальной кампании республиканские законодатели представили такие законопроекты в 32 штатах.

Напомним, что данный законопроект столкнулся с противодействием со стороны нескольких правозащитных групп ЛГБТ. Human Rights Campaign, одна из крупнейших в стране групп по защите интересов ЛГБТ, отметила, что запрет коснется не только спортсменов-трансгендеров, но и всего нетрадиционного сообщества