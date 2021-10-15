Вашингтон, 15 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Палата представителей Техаса одобрила законопроект, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных мероприятиях, сообщает 15 октября Reuters.

Цитата из видео на YouTube Трансгендеры в большом спорте

Отметим, что республиканцы усердно продвигали данный проект вопреки тому, что три предыдущие попытки одобрить его провалились. Если закон подпишет губернатор Грег Эбботт, то Техас присоединится к семи другим штатам, принявшим подобные законы в этом году.

Напоним, что ранее в рамках национальной кампании республиканские законодатели представили такие законопроекты в 32 штатах.

Напомним, что данный законопроект столкнулся с противодействием со стороны нескольких правозащитных групп ЛГБТ. Human Rights Campaign, одна из крупнейших в стране групп по защите интересов ЛГБТ, отметила, что запрет коснется не только спортсменов-трансгендеров, но и всего нетрадиционного сообщества