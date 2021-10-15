Триест, Италия, , 21:25 — REGNUM Забастовка портовиков Триеста должна быть прекращена, с таким заявлением выступили в пятницу, 15 октября, представители местных отделений национальных профсоюзов Cgil, Cisl и Uil.

Италия

Портовики остановили работу, протестуя против обязательного предъявления «антикоронавирусных паспортов» для доступа на рабочие места, но поскольку принято решение, что экспресс — тесты для них будут бесплатными, оснований для забастовки больше нет, полагают в профсоюзах.

Портовики ранее отмечали, что начатая 15 октября забастовка продлится до 20 октября или до момента, пока правительство не отменит ужесточение антикоронавирусного режима.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Атмосфера в Италии накаляется, анонсированы несколько забастовок и протестных митингов.