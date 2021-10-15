Вашингтон, 15 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Редакция портала Screen Rant составила рейтинг фильмов и сериалов франшизы «Макросс» (Macross). Статья была опубликована 15 октября на сайте издания.

Фигурка в стиле аниме

Автор статьи составил список на основе оценок, которые произведения получили в соцсети MyAnimeList. Седьмое и шестое места заняли сериалы «Макросс 7» (7.13 баллов) и «Макросс Дельта» (7.27), пятая и четвёртая позиции достались мини-сериалам Macross Zero (7.53) и «Макросс Плюс» (7.72).

В топ-3 вошли Macross Frontier (7.90) и оригинальное шоу «Гиперпространственная крепость Макросс» (7.92). Первое место пользователи MyAnimeList отдали полнометражной картине «Макросс: Помнишь ли нашу любовь?» (7.96).

Напомним, премьера анимационной картины «Макросс: Помнишь ли нашу любовь?» состоялась 7 июля 1984 года, оригинальный сериал «Гиперпространственная крепость Макросс» выходил в эфир в период с 3 октября 1982 года по 26 июня 1983-го.