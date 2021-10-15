Тамбов, 15 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провёл встречу с представителями Молодёжного правительства региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Мероприятие прошло при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

Начинающие политики интересуются различными сферами жизни. Они задавали вопросы о формировании архитектурного образа городов и районов Тамбовщины, о развитии волонтёрского движения в области, интересовались организацией образовательного процесса на фоне действующих ковидных ограничений.

Ключевой темой встречи стала стратегия работы Молодёжного правительства.

По мнению Максима Егорова, главным направлением работы новой структуры должна стать выработка решений и механизмов, благодаря которым жить и трудиться в Тамбовской области станет интересно и престижно, и тогда молодежь не будет уезжать в другие регионы.

«Молодёжи должно быть комфортно здесь, дома, на родной земле. Надеюсь, мы с вами сделаем всё для этого. Теперь мы коллеги. И вы можете стать опорой для руководства области при принятии многих решений. Нам необходим свежий взгляд», — отметил руководитель региона.

Представив своих заместителей и главу Тамбова, которые в настоящее время работают в статусе исполняющих обязанности, Максима Егоров подчеркнул, что с ними необходимо активно взаимодействовать. В частности, Молодёжное правительство может принять участие в выработке решений по наиболее волнующим молодых жителей Тамбовской области вопросам.

В ближайшие дни Молодёжное правительство региона определит регламент своей работы.

ИА REGNUM напоминает, Молодёжное правительство создано в соответствии с постановлением главы администрации области. Оно работает на общественных началах в качестве консультативно-совещательного органа при администрации Тамбовской области. Возраст представителей — от 14 до 35 лет. С момента утверждения состава срок полномочий Молодёжного правительства составляет два года.