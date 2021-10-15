Степанакерт, , 21:22 — REGNUM Российские миротворцы стабилизировали ситуацию в Нагорном Карабахе после перестрелок, произошедших в Мартунинском районе, сообщает 15 октября Министерство обороны России.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Минобороны России

«За прошедшие сутки зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Российским миротворческим контингентом обстановка стабилизирована, приняты меры по недопущению дальнейшей ее эскалации», — говорится в сообщении.

Отдельно в бюллетене указано, что проводится разбирательство этого столкновения.

«Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», — сообщили российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Азербайджане заявили, что в Нагорном Карабахе их военнослужащий был убит снайпером. В свою очередь, в Армении заявили о ранении шестерых бойцов армии обороны Нагорно-Карабахской республики в результате обстрела со стороны азербайджанских войск.

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