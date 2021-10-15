В Мурманской области начали вводить систему QR-кодов
Мурманск, 15 октября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Мурманские власти разрешили посещать болельщикам спортивные мероприятия при наличии QR-кодов о вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.
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«Спортивные соревнования в Мурманской области разрешили посещать с QR-кодом. При этом организаторам спортивных соревнований в закрытых помещениях будет необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более 30%», — сообщили в оперштабе.
Отметим, что на другие учреждения система пока не распространяется.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманский штаб принял решение вернуть процедуру термометрии в торговых центрах.