Мурманск, 15 октября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Мурманские власти разрешили посещать болельщикам спортивные мероприятия при наличии QR-кодов о вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Спортивные соревнования в Мурманской области разрешили посещать с QR-кодом. При этом организаторам спортивных соревнований в закрытых помещениях будет необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более 30%», — сообщили в оперштабе.

Отметим, что на другие учреждения система пока не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский штаб принял решение вернуть процедуру термометрии в торговых центрах.