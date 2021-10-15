Любляна, 15 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Можно ли говорить об «оккупации Крыма» Россией, если 16 марта 2014 года на референдуме более 96% крымских избирателей проголосовало за воссоединение Крыма с Россией? Этот вопрос задает бывший министр обороны Словении Тит Турншек в рамках общественной полемики, которая ведется на страницах влиятельного словенского издания «Дело».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Полемика началась после проведения в Киеве заседания так называемой Крымской платформы, в котором принимал участие и президент Словении Борут Пахор.

«16 марта 2014 года на состоявшемся референдуме 96,19% крымских избирателей приняло решение присоединиться к России. Крымский парламент объявил о независимости и официально попросил Россию присоединить Республику Крым к Российской Федерации. А теперь пусть читатели сами судят, действительно ли это «оккупация Крыма» или воля крымчан, которые больше не хотели и не хотят находиться под властью Киева», — отметил Турншек в первом из двух опубликованных на страницах издания писем в августе текущего года.

Поводом для обращения бывшего словенского министра и дипломата в редакцию газеты «Дело» стала новость под названием «Киев пытается сохранить Крым в повестке дня», посвящённая состоявшемся заседанию представителей 40 стран, которые в совместном заявлении по итогам работы конференции осудили «российскую оккупацию Крыма».

Турншек в своем обращении подробно изложил историю полуострова, подчеркнув тот факт, что всего через несколько месяцев после обретения Украиной независимости, 5 мая 1992 года крымский парламент проголосовал за провозглашение суверенитета, новую конституцию и декларацию о самоуправлении.

После того, как «Дело» опубликовало письмо Тита Турншека, на его страницах развернулась широкая общественная дискуссия об истории и статусе Крыма, а также об участии представителей европейской политики в заседании так называемой Крымской платформы.

Напомним, что Тит Турншек с 1997 по 1998 год занимал пост министр обороны Словении. Затем возглавлял дипломатическую миссию Словении в Китае. С 2012 по 2019 год Турншек был председателем Союза организаций ветеранов за идеалы народно-освободительной борьбы Республики Словения — самой большой ветеранской организации Словении. В настоящее время он преподает высшую математику в одном из высших учебных заведений Словении. Автор книги «Динамика международных отношений» (2001), в которой он предсказал украинский кризис 2014 года.