Тегеран, , 21:09 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Бакери совершит визит в Россию, сообщил 15 октября журналистам иранский военный атташе Реза Хосрави Мокаддам.

Россия Иран Mil.ru

Отмечено, что визит состоится по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу.

«Бакери во главе высокопоставленной военной делегации отправится в Россию с визитом по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу», — цитирует слова Мокаддама агентство RT.

По его словам, в ходе визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества России и Ирана в военной сфере, борьба с терроризмом, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тегеране состоится министерская встреча соседей Афганистана