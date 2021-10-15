Тегеран, 15 октября 2021, 21:09 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Бакери совершит визит в Россию, сообщил 15 октября журналистам иранский военный атташе Реза Хосрави Мокаддам.
Отмечено, что визит состоится по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу.
«Бакери во главе высокопоставленной военной делегации отправится в Россию с визитом по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу», — цитирует слова Мокаддама агентство RT.
По его словам, в ходе визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества России и Ирана в военной сфере, борьба с терроризмом, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов.
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