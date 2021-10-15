Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Джеймс Кэмерон заявил, что хочет, чтобы кто-нибудь снял фильм, который заработает в прокате больше денег, чем оригинальная картина «Аватар». Об этом 15 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

Кинематографист напомнил, что в 2022 году на большие экраны выйдет лента «Аватар 2» и признался, что не знает, получится ли у неё повторить успех первого фильма.

«Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь вышел еще один фильм, который принес бы больше денег, чем «Аватар», — сказал Кэмерон, — тогда я бы знал, что бизнес, в который я вложил 40 лет своей жизни, все еще существует и все еще здоров».

Напомним, премьера картины «Аватар» состоялась 17 декабря 2009 года, она собрала в мировом прокате более $2,8 млрд. На протяжении почти 12 лет фильм удерживает первое место в рейтинге самых кассовых кинопроектов, второе место в списке занимает кинокомикс «Мстители: Финал», а третье — лента «Титаник», которую также снял Джеймс Кэмерон.