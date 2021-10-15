Киев, , 20:59 — REGNUM Украина приняла стратегию информационной безопасности, целью которой станет противодействие «агрессии России на информационном фронте», заявил 15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такая стратегия была рассмотрена и принята на заседании СНБО», — отметил Данилов.

«Мы находимся в сложной ситуации. Что касается агрессии Российской Федерации, то она не только на фронте, но и на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на нашу страну, на наших людей», — рассказал Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине уже несколько лет запрещена трансляция российских телеканалов и действует запрет на пользование российскими соцсетями и информационными интернет-ресурсами.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР прекращает любые переговоры с Киевом из-за похищения офицера СЦКК