Стокгольм, 15 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Paradox Interactive рассказала об изменениях, которые появятся в космической глобальной стратегии Stellaris с выходом обновления 3.2. Публикацию компания разместила 15 октября на своём форуме.

Компания Paradox Interactive Стратегическая видеоигра Stellaris

Релиз обновления состоится в ноябре 2021 года. Разработчики сообщили, что внесли в игру функции, которые появились в Stellaris в мае 2021 года в рамках эксперимента, в частности, улучшенный браузер, который позволяет видеть больше трёхмерных моделей кораблей в наборе. В игре также появится больше аномалий, а процесс терраформирования станет более интересным. Кроме того, Paradox Interactive улучшила искусственный интеллект игры.

Напомним, Stellaris — это 4X-стратегия («изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»), её релиз состоялся 9 мая 2016 года. Версия игры 3.1 вышла 14 сентября 2021 года.