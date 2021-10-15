Смоленск, 15 октября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В Смоленске задержана заместитель директора муниципального казённого учреждения «Строитель» Мария Волкова, сообщил 15 октября портал Smolnarod.ru со ссылкой на собственный источник.

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Информацию о том, что замдиректора покинула здание учреждения в сопровождении сотрудников регионального УФСБ, в ведомстве не комментировали.

МКУ «Строитель» создано в 2010 году на базе городского управления муниципального строительства и осуществляет функции муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий и сооружений, строящихся, реконструирующихся и ремонтирующихся за счет бюджетных средств. Сейчас учреждение организует строительство и ремонт более 30 объектов социального, административного, жилого назначения и восьми объектов капитального строительства, включенных в программу подготовки к 1150-летию Смоленска.