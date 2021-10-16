Москва, 16 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков поделился со студентами и молодыми специалистами опытом и рассказал, как можно устроиться на работу в крупнейшую нефтяную компанию. Встречу, которая прошла в рамках проекта «Диалог на равных» общества «Знание», приурочили к молодежному дню Российской энергетической недели.

Пресс-служба «Газпром нефти» Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков

— В нефтяной отрасли сегодня очень интересно работать, — рассказал Александр Дюков. — С одной стороны, здесь постоянно происходят изменения, на которые нужно реагировать. С другой стороны, это очень наукоемкая отрасль. Она постоянно генерирует какие-то инновации и заставляет смежные отрасли меняться.

Глава «Газпром нефти» отметил, что для компании очень важен высокий уровень знаний и навыков сотрудников. Причем они должны быть готовы постоянно совершенствоваться и получать новые знания, так как технологии не стоят на месте.

— Мы создаем для этого возможности внутри компании, в том числе у нас действует Корпоративный университет, — добавил Дюков. Для нас очень важно желание и готовность сотрудников постоянно учиться, развиваться. Что ещё важно еще для нас — это умение сотрудников работать в команде, а также умение быть лидером и брать на себя ответственность», — рассказал Александр Дюков.

Отвечая на вопрос о том, в каких специалистах сейчас нуждается компания, глава «Газпром нефти» рассказал о вызовах, которые стоят перед предприятием.

— У нас огромное количество разноплановых задач, для решения которых мы заинтересованы привлекать талантливых специалистов, — сказал Дюков. — В том числе — в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта. Потому что стремимся создать цифровую нефтяную компанию, физические активы и процессы которой полностью дублируются и могут управляться в цифровом мире.