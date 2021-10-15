Киев, , 20:44 — REGNUM Визит украинского президента Владимира Зеленского на климатический саммит в городе Глазго (Шотландия, Великобритания) состоится в любом случае, сообщил 15 октября журналистам пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Никифоров «В конце октября готовится визит на климатический саммит, и он 100% состоится».

Читайте также: Байден планирует встретиться с Макроном и посетить Ватикан

Напомним, в Глазго в конце октября — начале ноября состоится 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров рассказал, как Москва готовится к конференции по климату в Глазго