Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Во время тематической сессии «Корпоративное наследие отечественной промышленности и тема трудового подвига в региональных муниципальных и общественных практиках» выступил Николай Макаров, вице-президент РАН, академик РАН, директор Института археологии РАН, доктор исторических наук. Он отметил, что очень важно существование такой площадки для общения людей, занимающихся сохранением исторической памяти о войне, о трудовом подвиге народа, труде тыла, трудовой истории. По словам спикера, общая панорама трудового подвига складывается из отдельных фрагментов, представленных на форуме, и Форум городов трудовой доблести — то мероприятие, где вовлеченные люди могут решить, что делать с этими знаниями дальше.

Оргкомитет форума «Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу» Плакат форума «Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу»

В своем докладе «Нижний Новгород — флагман отечественной промышленности в годы Великой Отечественной войны: взгляд в будущее» глава города Нижнего Новгорода, Юрий Шалабаев, отметил: «Благодаря таким форумам, как сегодня, и проектам НКО, которые реализуются на постоянной основе, мы непрерывно сохраняем память о подвиге наших людей. Потому что подрастающему поколению необходимо знать настоящих героев Отечества, чтобы двигать наши города, нашу страну вперед».

Мария Самоделкина, руководитель нижегородского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» отметила: «На форуме городов трудовой доблести мы поделились опытом реализации региональных проектов «Образ Победы» по созданию социальных граффити, в том числе по изображению портретов тружеников тыла и проектом «Память героев» по реконструкции памятников труженикам тыла. В этом году в Нижнем Новгороде впервые администрацией Нижнего Новгорода совместно с движением «Волонтеры Победы» реализуется крупный проект — нижегородский марафон доблести и славы «Победный сентябрь». Это серия патриотических мероприятий, направленных на популяризацию вклада тружеников тыла и ведущих нижегородских промышленных предприятий в общую Победу. Сейчас уже прошло 107 мероприятий, которые проходят ежедневно в сентябре и октябре в различных форматах. Например, фестиваль «Вперед, патриот», экскурсии на промышленные предприятия, фестиваль военно-исторической реконструкции, культурная реконструкция «Вальс Победы», чествование трудовых династий. Более 30 тысяч человек стали участниками событий. Марафон является наследием присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести».

Во время стратегической сессии «Колледж как центр развития талантов и профмастерства для реализации экономического потенциала городов» было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ПАО «Завод «Красное Сормово».

Соглашение подписали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин. По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, образовательно-производственныйсудостроительный кластер должен помочьвреализации эффективных инструментов повышения мотивации и вовлеченности обучающихся в углубленное изучение образовательных направлений по судостроению. Генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин подчеркнул, что в современных условиях качество подготовки инженерных кадров и технических специалистов для промышленности — «залог конкурентоспособности государства».

Форум завершился тренд-сессиями, во время которых участники разрабатывали проектные решения по одноименной технологии. Киселева Анна, тренер тренд-сессий форума, коуч молодежных форумов страны, менеджер проектов по привлечению junior-специалистов АО «Гринатом», ГК «Росатом» прокомментировала работу участников из городов трудовой доблести: «Участники Форума городов трудовой доблести из разных регионов разрабатывали концепции проектов по технологии тренд-сессии. Мне кажется, нам удалось сформировать сообщество, способное в дальнейшем коммуницировать и развивать тему трудового подвига и с ее помощью воспитывать поколение с активной гражданской позицией в своих городах. Участники предложили множество интересных нетривиальных для сферы патриотического воспитания проектных инициатив. Я уверена, что энергии и экспертности участников хватит, чтобы реализовать их в своих городах и транслировать этот опыт коллегам».