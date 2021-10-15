Челябинск, 15 октября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В одном из троллейбусов в Челябинске пожилой женщине зажало голову. Об этом сообщила в соцсетях одна из местных журналисток Надежда Уварова.

Павел Королевский (Chelyabinsk74) Челябинские троллейбусы

По её словам, инцидент произошёл на маршруте №7. Голову прижало в момент, когда пенсионерка выходила, и троллейбус тронулся.

«Она так закричала, что листья с деревьев посыпались», — написала Уварова. Водитель резко тормознула и открыла дверь.

Как сообщает 74.ru, после этого инцидента на предприятии «ЧелябГЭТ» приступили к поискам водителя. Проводится разбирательство. Однако по данным на вечер 15 октября водителя пока не обнаружили.