Варшава, , 20:56 — REGNUM Члены парламента Польши обратились к комиссару Совета Европы по правам человека и представителю ЕС по правам человека с просьбой убедить правительство Грузии незамедлительно освободить Михаила Саакашвили, сообщает 15 октября грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала депутат польского парламента Малгожата Госевская.

«В связи с ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили по моей инициативе была проведена встреча членов польского парламента, в ходе которой мы обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и специальному представителю ЕС по правам человека Эймону Гилмору с просьбой принять немедленные меры и убедить правительство Грузии немедленно освободить Михаила Саакашвили», — заявила Госевская.

Напомним, что 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован в Тбилиси грузинскими властями и помещён в тюрьму.