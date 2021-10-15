Мехико, 15 октября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в ходе стрельбы в аэропорту Мехико, написал 15 октября начальник управления общественной безопасности столицы Мексики Омар Гарсия в Twitter.

Цитата из к/ф «Хеллбой». реж. Нил Маршалл. 2019. США Перестрелка

Гарсия «Только что на двух человек в международном аэропорту Мехико было совершено нападение, два человека получили ранения, их жизни вне опасности».

Он добавил, что злоумышленник также был ранен и умер в больнице. Нападение на пассажиров произошло у подъезда ко второму терминалу воздушной гавани.