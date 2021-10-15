Токио, 15 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Capcom запустила сайт с дизайном в стиле Хэллоуина, который посвящён 25-летию игровой франшизы Resident Evil. Об этом 15 октября сообщил известный twitter-пользователь Nibel.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

Посетители сайта могут видеть на главной странице девять блоков, из которых открыты только два: в первом представлены товары с символикой бренда, а во втором присутствует реклама VR-версии игры Resident Evil 4 для гарнитур Oculus и Quest 2.

Что касается остальных семи блоков, то Capcom дала понять, что три из них откроются 21 октября, ещё два — 22 октября, а оставшиеся — 25 и 29 октября 2021 года. Редакция издания Screen Rant предположила, что компания может анонсировать новую игру популярной хоррор-серии.

https://twitter.com/Nibellion/status/1448927420548005888

Напомним, оригинальная игра Resident Evil вышла 22 марта 1996 года на консоли PlayStation. Ранее ИА REGNUM сообщило, что игра Resident Evil 7: Biohazard установила рекорд франшизы, в мире было продано более 10 млн её копий.