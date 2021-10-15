Тюмень, 15 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Тюмени предприятие выплатит дочери за гибель матери в дорожно-транспортном происшествии более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Tysto Авария

Трагедия произошла 8 сентября 2020 года. Водитель грузового рефрижератора повёз из Нижней Тавды в Тобольск молочную продукцию. Рано утром, находясь в утомлённом состоянии, он на трассе въехал в автомобиль Renault Sandero, который в колонне с другими машинами ждал зелёного сигнала светофора. В результате ДТП погибла пассажирка Renault.

Водитель грузовика был приговорён судом к одному году пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, он также на два года лишён прав управления транспортными средствами.

Дочь погибшей обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском о возмещении вреда к ООО «Дом-cтрой», чей водитель совершил смертельное ДТП. Рассмотрев дело, суд взыскал с ответчика в пользу истицы более одного миллиона рублей в счёт возмещения морального вреда и расходов на погребение.