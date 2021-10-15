Бишкек, 15 октября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Компания Centerra Gold Inc. готова покинуть золоторудное месторождение Кумтор, но в ответ требует от Киргизии отдать долю в компании, — об этом сообщил 14 октября глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Kumtor.kg Месторождение «Кумтор»

Как утверждает глава правительства, в ходе переговоров с канадской компанией Centerra Gold Inc., которая до мая 2021 года разрабатывала золотой рудник Кумтор в Киргизии, был озвучен следующий вариант: Centerra Gold Inc. готова покинуть Кумтор, но взамен требует от Киргизии отдать принадлежащие ей 26% акций компании. Жапаров утверждает, что данные условия киргизскую сторону не устроили — «накопилось много претензий».

Представители канадской стороны ход переговоров не комментируют.

ИА REGNUM напоминает, что 18 мая 2021 года канадская компания «Centerra Gold» в ответ на решение киргизского парламента ввести внешнее управление на «Кумторе» заявила, что «правительство Киргизии фактически захватило контроль над рудником «Кумтор».