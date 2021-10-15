Тбилиси, 15 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе выразил резкое возмущение тем, что население Грузии саботирует вакцинацию от коронавируса, сообщает 15 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По словам Церцвадзе, сейчас для массовой вакцинации в стране созданы все необходимые условия. Однако в день вакцинируется лишь от четырёх до шести тысяч человек, хотя на самом деле грузинские медики в состоянии проводить по 40−50 тысяч вакцинаций в день. Церцвадзе назвал подобное поведение населения, даже с учётом распространённых в Грузии антивакцинационных настроений, необъяснимым и заявил, что оно переходит все границы.

Напомним, что ряд грузинских врачей уже неоднократно высказывал свою озабоченность крайне низкими темпами вакцинации в стране.