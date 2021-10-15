Пекин, , 19:52 — REGNUM Китай осуждает любые нападения на мирных жителей и гражданские объекты в Йемене и призывает к соблюдению всеми сторонами международного гуманитарного права о защите мирного населения. Об этом, как сообщает 15 октября Синьхуа, в Совете Безопасности ООН заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан, выступив за нормализацию в этой стране гуманитарной обстановки.

Особую обеспокоенность китайской стороны вызывает возобновление и обострение в последнее время в Йемене боевых действий. КНР приветствует возвращение в Аден премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц йеменского правительства и призывает все заинтересованные стороны выполнять Эр-Риядское соглашение, поддерживая в регионе мир и безопасность. Гэн Шуан от имени своей страны высказал мнение, что смягчение гуманитарного кризиса в Йемене, которому международное сообщество предоставило большие объемы помощи, являются общим делом всех заинтересованных стран.