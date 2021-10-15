Бишкек, 15 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В столице Киргизии прошел благотворительный марафон с участием президента Садыра Жапарова и его супруги по сбору средств, для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Иссык-Кульской области, — сообщают 15 октября местные СМИ.

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«В марте этого года я вместе с министром здравоохранения был на месте, предложил возобновить строительство и запустить центр. Дал задание искать спонсоров. Один из арабских фондов помог отстроить один блок, другой блок закончен при поддержке «Кумтора». Мы решили устроить марафон и попросить помощи у населения. Планируется запустить центр 1 июня в следующем году — ко Дню защиты детей. Если денег, собранных в результате марафона, будет недостаточно, то в январе выделим деньги из бюджета», — сказал Садыр Жапаров.

В мероприятии принял участие и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, который также вручил организаторам сертификат на 3 млн. сомов (2,55 млн. рублей.)