15 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 20:24 — REGNUM Соединенные Штаты вновь вступили в Совет ООН по правам человека, что, по словам администрации президента Джо Байдена, поможет улучшить американское взаимодействие с миром. При этом данный шаг вызвал резкую критику со стороны республиканцев.

Правосуд Александр Горбаруков © ИА REGNUM

США были избраны на три года 47-м членом Совета ООН, что отменяет решение экс-президента Дональда Трампа, который в 2018 году вышел из Совета в связи с необходимостью реформы и «антиизраильской предвзятостью» организации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что это решение свидетельствует о решимости президента Байдена возобновить американское лидерство за рубежом, и сказал, что участие в совете предоставит американским политикам платформу для рассмотрения глобальных нарушений прав человека.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Мы отказались от места (в совете) по правам человека? Каков мир!» — пишет @IronyDead.

«Ну, как бы Саудовская Аравия имеет там место, поэтому я не уверен, что они действительно заботятся о правах человека», — отвечает @420_freedom 69 .

«Думаю, нынешние и начинающие диктаторы собираются вместе. Интересный выбор места проведения», — указывает @LoveYourNatn.

«Давайте наконец заботиться о правах человека? Я думаю, что эта идея очень важна. Самодовольная «исключительность» не должна давать нам право делать ужасные вещи, которые мы, как известно, регулярно совершаем в мире, где права человека пользуются большим уважением. Мы можем быть заменены», — отмечает @michaelreidperr.

Зал заседаний Совета ООН по правам человека (сс) Ludovic Courtès

«Саудовская Аравия входит в этот совет, так что на самом деле речь идет не о правах человека, дело в имидже», — отвечает @420_freedom 69 .

«Мировая власть сплотилась после застоя», — комментирует @KWashingtonBX.

«Не скажу, что мы это заслужили», — отмечает @reeseer1.

«Восстанавливается? Рад вернуться в палатку, но у ООН очень и очень низкая планка для входа», — пишет @classiccentrist.

«Вот как работают права человека в Америке. Всегда готовы к выходу и повторному вступлению», — комментирует @Eternal_TiGa.

«Пустая трата времени», — считает @FrancisDavidDu4.

«Отличная работа. Теперь, когда вы сидите в кресле. Посмотрим, что будет с Китаем и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркивает @ARIS34459268.

«Что за пародия: страна, ответственная за одни из самых ужасающих нарушений прав человека в мире, снова допущена в международный орган, который борется с нарушениями прав человека. Пожалуйста, запретите нас — мы этого заслуживаем», — просит @ricfouad.

Президент США Джо Байден Phil Roeder

«Кого это волнует? Вы думаете, ООН действительно заботится о маленьких людях???» — спрашивает @RikiTik91193483.

«Совет ООН — это одна большая шутка», — заявляет @steelCOYOTE_.

«Вы имеете в виду место в антисемитском Совете ООН по правам человека? Вполне вписывается в администрацию Байдена», — осуждает @CortezSmollett.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совет ООН по правам человека входят 47 государств, включая Россию. При этом треть членов совета ежегодно переизбирается.

Помимо Соединённых Штатов, в состав органа избраны также Аргентина, Бенин, Гамбия, Гондурас, Индия, Казахстан, Камерун, Катар, Литва, Люксембург, Малайзия, ОАЭ, Парагвай, Сомали, Финляндия, Черногория и Эритрея.