Москва, 15 октября 2021, 19:36 — REGNUM Разжиганием религиозной розни назвала теракт в афганском Кандагаре в опубликованном 15 октября заявлении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Назвав намеренный взрыв, унёсший жизни десятков человек, бесчеловечным террористическим актом, российский дипломат призвала Кабул найти организаторов этой бойни и судить их. Москва выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
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