Москва, 15 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Разжиганием религиозной розни назвала теракт в афганском Кандагаре в опубликованном 15 октября заявлении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция В Афганистане

Захарова «Это уже не первая террористическая атака, направленная против мусульман-шиитов в Афганистане после прихода к власти движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Очевидно, что организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта».

Назвав намеренный взрыв, унёсший жизни десятков человек, бесчеловечным террористическим актом, российский дипломат призвала Кабул найти организаторов этой бойни и судить их. Москва выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.