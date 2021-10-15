Рустави, Грузия, 15 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сделала заявление о том, что неверные действия тюремной администрации тюрьмы № 17 города Рустави и пожарных привели к гибели двух заключённых, сообщает 15 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По словам Ломджария, во время пожара администрацией была эвакуирована лишь часть заключённых, при этом эвакуированных перевели в закрытое помещение. Пожарные прибыли с двадцатиминутным опозданием, и поэтому заключённые вынуждены были пытаться тушить пожар собственными силами. Большого числа пострадавших удалось избежать лишь потому, что ветер уносил дым от пожара в противоположную от заключённых сторону. Ломджария также выразила недоумение по поводу того, что тюремная администрация сразу не сообщила, что при пожаре погибло два человека.

Напомним, что 14 октября на территории тюрьмы № 17 города Рустави вспыхнул пожар. Первоначально власти утверждали, что от него никто не пострадал.