Челябинск, , 19:17 — REGNUM Проигравший выборы в Госдуму депутат Виталий Пашин (ЛДПР) теперь будет работать в Заксобрании Челябинской области. Его в этом качестве зарегистрировал облизбирком.

Заксобрание Челябинской области

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В региональном парламенте он занял место Оксаны Астапенковой, которая ранее сложила полномочия. Также в Заксобрании будет новый депутат от «Единой России» — Дмитрий Мельников, тоже уже зарегистрированный избирательной комиссией. Он займёт место Олега Голикова, избранного в Госдуму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ проходили прогнозы о том, что Пашин может перейти в Заксобрание. В связи с этим уход Астапенковой с депутатской должности не вызвал в регионе особого удивления.