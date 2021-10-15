Полицейских Болгарии обяжут носить идентификационный номер на форме
София, 15 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов Болгарии будут обязаны носить на своей форменной одежде специальные нашивки с указанием личного идентификационного номера и биометрических данных. С таким предложением 15 октября выступили представители МВД республики, передает софийская газета «24 часа».
По словам министра внутренних дел временного правительства Болгарии Бойко Рашкова, подобная мера позволит не только избежать «недоразумений при подавлении возможных акций протеста», но и спасти отдельно взятому сотруднику полиции здоровье и жизнь в экстренной ситуации.
«Стражу порядка нет смысла скрывать какую-либо информацию о себе», — резюмировал Рашков.
О каких именно сведениях идет речь, пока не сообщается. Предполагается, что помимо данных о месте службы, звании и должности полицейского, на его нашивке (жетоне) будут указаны группа крови и наличие аллергической реакции на медпрепараты.
Соответствующая инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании болгарского МВД. В случае принятия нововведения деньги на него будут выделены из министерских фондов.