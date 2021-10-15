София, 15 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов Болгарии будут обязаны носить на своей форменной одежде специальные нашивки с указанием личного идентификационного номера и биометрических данных. С таким предложением 15 октября выступили представители МВД республики, передает софийская газета «24 часа».

Цитата из мф «Симпсоны». реж. Марк Керклэнд. 1989-2017. США Полиция Спрингфилда

По словам министра внутренних дел временного правительства Болгарии Бойко Рашкова, подобная мера позволит не только избежать «недоразумений при подавлении возможных акций протеста», но и спасти отдельно взятому сотруднику полиции здоровье и жизнь в экстренной ситуации.

«Стражу порядка нет смысла скрывать какую-либо информацию о себе», — резюмировал Рашков.

О каких именно сведениях идет речь, пока не сообщается. Предполагается, что помимо данных о месте службы, звании и должности полицейского, на его нашивке (жетоне) будут указаны группа крови и наличие аллергической реакции на медпрепараты.

Соответствующая инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании болгарского МВД. В случае принятия нововведения деньги на него будут выделены из министерских фондов.