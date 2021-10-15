Тюмень, 15 октября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Тюменской области на территории, прилегающей к Боровской птицефабрике, из-за вспышки птичьего гриппа будет произведено изъятие поголовья птицы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Птичий грипп

Собственникам будут компенсированы потери по рыночной стоимости птицы (кур, уток и гусей), в максимально короткие сроки, сообщают в штабе.

Радиус угрожаемой зоны составляет шесть километров от границ эпизоотического очага, включая территорию ПАО «Птицефабрика «Боровская». Изъятие птицы будет проводить комиссия. В её состав входят представители ветеринарной службы, полиции, представители администрации Тюменской района.