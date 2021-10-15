Москва, 15 октября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Министерство обороны РФ вызван военный атташе США, сообщает 15 октября российское военное ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Вызов связан с недавней попыткой эсминца ВМС США Chafee нарушить морскую границу России.

«Представителю вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем «Chafee» ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого.

Также военному атташе указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца «Chafee» ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», — указано в сообщении Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября попытка эсминца США нарушить государственную границу была нейтрализована решительными действиями БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», под угрозой столкновения с которым американский корабль убрался от российской границы.