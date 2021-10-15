Москва, 15 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Производства инсулина по российским технологиям может открыться в Венесуэле, заявил 15 октября вице-премьер России Юрий Борисов в ходе межправительственной комиссии двух стран.

Инсулин

Отметив, что Россия поставляет в Венесуэлу вакцину от COVID-19 и вакцину от гриппа, Борисов сказал:

«Мы поставили 900 тысяч доз инсулина, и прорабатывается вопрос переноса технологий и производства инсулина на территории Венесуэлы».