Ижевск, 15 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. С 3 декабря 2020 года в связи с изменением структуры воздушного пространства часть маршрутов из других городов была перенаправлена через Ижевск. Об этом сообщил глава минтранса Удмуртии Алексей Горбачев на своей странице в социальной сети, успокоив местных жителей.

frankbeckerde Самолеты в небе

По его словам, воздушный коридор в небе над Ижевском особенно насыщен в период с 4:00 до 8:00 по местному времени.

«Все пролетающие транспортные средства оставляют за собой обычный конденсационный след от реактивных двигателей, который в зависимости от погодных условий может быть заметен в небе достаточно долгое время», — пояснил Горбачев.

ИА REGNUM напоминает, ранее в паблике «Злой Ижевчанин» один из пользователей опубликовал фотографии большого количества следов от самолётов, спрашивая, что происходит в небе над городом. Житель назвал полосы на небе следами и задался вопросом, откуда и куда они ведут. Большинство пользователей предположили, что автор сообщения плохо учился в школе.