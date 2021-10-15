Нью-Йорк, США, , 19:11 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи потребовала, чтобы миссия ООН в Косово и Метохии (UNMIK) как можно скорее прекратила свою деятельность. Об этом Османи заявила 15 октября на заседании СБ ООН в Нью-Йорке, посвященному ситуации в южном сербском крае.

Вьоса Османи Assembly-kosova.org

«UNMIK был сформирован 22 года назад в чрезвычайно сложных обстоятельствах и с целью установления временной администрации (в Косово и Метохии — ИА REGNUM). Я повторяю — временной», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Османи.

Лидер косовских сепаратистов потребовала свернуть миссию ООН в Косово и «использовать ее бюджет в лучших целях». Османи также обвинила миссию в том, что она ошибочно трактует события на севере Косово и Метохии, и потребовала допустить Косово к членству в различных международных организациях.

«Мы любим мир, наши военные охраняют мир вне границ Косово… Мы предложили убежище афганцам и таким образом доказали приверженность тем же целям, к которым стремятся наши союзники», — сказала Османи.

Османи также отметила, что Приштина до сих пор не сформировала «Сообщество сербских муниципалитетов», потому что конституционный суд Косово постановил, что этот пункт Брюссельского договора не соответствует конституции сепаратистского образования.

Напомним, что 13 октября произошло очередное обострение на севере Косово и Метохии. Албанские боевики тяжело ранили одного серба, еще десять сербов пострадало. Глава UNMIK Захир Танин во время своего выступления в Совете безопасности высказал мнение, согласно которому эти события «могли привести к войне».