Белград, , 19:02 — REGNUM На военных учениях в Сербии совместные российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29 отработали методы борьбы с низколетящими беспилотниками, сообщает 15 октября пресс-служба Минобороны России.

«Лётчики выполняли боевые маневры, в том числе развороты, набор высоты по восходящей спирали со снижением скорости полета и последующим обозначением атаки цели», — сообщает российское военное ведомство.

«Совместные экипажи истребителей МиГ-29 отработали действия по перехвату малоскоростных низколетящих воздушных целей», — уточняет Минобороны РФ.

Напомним, в Сербии до 16 октября проходят лётно-тактические российско-сербские учения «Барс-2021». В учениях задействованы совместные экипажи ВКС России и ВВС Сербии на самолётах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич подтвердил возможность его встречи с Путиным в ноябре