Рустави, Грузия, 15 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе выступил с опровержением сообщений о том, что грузинские власти не допускают в тюрьму к Михаилу Саакашвили его личного врача, сообщает 15 октября tabula.ge.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Брегадзе назвал ложными сведения о том, что администрация тюрьмы № 12 города Рустави запретило личному врачу бывшего президента Николаю Кипшидзе посещать Саакашвили. По словам Брегадзе, всех тех, кто обратился в администрацию тюрьмы в установленном порядке, без каких-либо проблем пустили в учреждение. Проблема возникла от того, что Кипшидзе подал в неправильной форме заявление о посещении тюрьмы. Администрация исправительного учреждения уже предложила подать через адвоката новое заявление. Если врач Саакашвили напишет такое заявление, то он может быть допущен в тюрьму уже сегодня.

Брегадзе заявил, что стабилизация состояния здоровья Сааакашвили соответствует интересам грузинских властей. По его словам, «мультифункциональная группа» врачей проведёт 15 октября в министерстве здравоохранения Грузии первое заседание, посвящённое ситуации с Михаилом Саакашвили.

Напомним, что 11 октября личный врач Саакашвили Николай Кипшидзе заявил о том, что он не был допущен в тюрьму, так как истёк срок его пропуска.