София, 15 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В сентябре нынешнего года уровень безработицы в Болгарии снизился до 4,7%, что является рекордным показателем для стран балканского региона в целом. Об этом говорится в материалах исследования Государственного агентства занятости республики, сообщает 15 октября болгарское телевидение.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Согласно официальной информации, по сравнению с августом 2020 года число безработных граждан Болгарии снизилось на 2,5%.

«При этом абсолютное большинство из тех, кто ранее состоял на учете в соответствующих органах занятости, сегодня отчитались в трудоустройстве, — отметил софийский социолог Стоян Илиев. — Для сравнения, в Боснии и Герцеговине ежегодно наблюдается увеличение числа незанятых лиц на 4%, а в Северной Македонии — на 5%».

По сообщениям агентства занятости республики, в общей сложности 76,4% из тех жителей Болгарии, кто приступил к работе в сентябре нынешнего года, заняты в обрабатывающей промышленности, торговле, образовании и сельском хозяйстве.

Ранее правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные средства для создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики страны.