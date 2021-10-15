Магадан, 15 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Молодой медведь напал на жителя Магадана, сообщает газета «Магаданская правда» со ссылкой на очевидца происшествия.

Медведь

По словам очевидца, он возвращался с рыбалки и заметил на обочине парня с окровавленными ногами.

«На другой стороне дороги машина, рядом с парнем люди. Мы думали, что его сбили. Нет. Он и его друг гуляли по дороге, и на них напал медведь. Друг успел убежать и вызвать помощь. А парня за ногу серьезно покусали», — цитирует газета слова мужчины.

При этом пострадавший рассказал, что сначала подумал, что медведь намерен поиграть, но затем пришлось защищаться от зверя. Молодой человек схватил попавшийся под руку кусок дерева и разбил его об голову медведя, после чего хищник убежал.

По мнению сотрудников местного Госохотнадзора, нападение совершил молодой медведь весом около 80 кг. По его словам, в указанном районе бродят два таких хищника, которые привыкли жить рядом с людьми, потому что те их подкармливают.